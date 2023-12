Weston McKennie, duttile esterno della Juventus, ha parlato a DAZN dopo il successo sul Napoli che ha issato provvisoriamente la Juve in testa alla classifica, in attesa di Inter-Udinese.

Ti aspettavi di essere così in alto in classifica?

"Lo spirito della squadra è molto importante. Lo stiamo creando, sia in campo che fuori: così ci conosciamo meglio, per esempio con Gatti e Cambiaso che giocano dalla mia parte, e rendiamo di più in campo".

Conosci la parola scudetto?

"La conosciamo e speriamo di poterla fare nostra a fine stagione, partendo dal fatto che entrare in zona Champions sia la cosa più importante".