Dopo l'infortunio rimediato durante l'amichevole tra Polonia e Ucraina dello scorso venerdì 7 giugno, "questa mattina Arkadiusz Milik è stato sottoposto ad intervento di meniscectomia artroscopica selettiva del menisco mediale del ginocchio sinistro" fa sapere la Juventus attraverso una nota pubblicata sui canali ufficiali.

"L'intervento - per la prima volta ad un calciatore della prima squadra - è stato eseguito presso il J|Medical dal Professor Roberto Rossi ed è perfettamente riuscito - si legge -. Il calciatore inizierà domani l’iter riabilitativo volto alla ripresa dell’attività agonistica". Le tempistiche di riabilitazione e recupero verranno valutate di volta in volta, per l'attaccante, costretto ad abbandonare la Nazionale polacca per l'Europeo, si prevede almeno un mese e mezzo di stop.