Cristiano GIuntoli, direttore sportivo della Juventus, ha rassicurato i tifosi bianconeri a proposito della situazione di Randal Kolo Muani ai microfoni di DAZN prima della sfida contro il Milan: "C'è stato un disguido burocratico, ma in settimana verrà fatto tutto". A proposito di Andrea Cambiaso, Giuntoli aggiunge: "Non c'è trattativa in questo momento, vogliamo fare un mercato in entrata per colmare dei problermi avuti con degli infortuni e non stiamo pensando ad uscite. Poi se arriverà un'offerta irrinunciabile, ci penseremo...".