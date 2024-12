La Juventus si è allenata questa mattina in vista della sfida di domenica contro il Monza. Come riportato da TMW, contrariamente a quanto emerso nelle scorse ore c’è adesso meno ottimismo all’interno dello staff tecnico guidato da Thiago Motta in merito al recupero di Andrea Cambiaso: l'esterno ex Bologna anche oggi si è allenato a parte rispetto al resto del gruppo, così come il brasiliano Douglas Luiz.

Entrambi restano pertanto in dubbio per la trasferta in Brianza. Possibili nuovi problemi di formazione, quindi, per l'allenatore bianconero soprattutto sulle corsie laterali.