Aria di rivoluzione in casa Juventus. Il club bianconero, come confermato da più fonti tra cui Sky Sport, Relevo e Fabrizio Romano, ha deciso di esonerare subito Thiago Motta senza aspettare aprile, come si era inizialmente ipotizzato per motivazioni fiscali.

Il club bianconero, deluso dalle recenti prestazioni della squadra e preoccupato dalla perdita di fiducia da parte dello spogliatoio, sta seriamente pensando di cambiare guida tecnica subito, senza aspettare la sfida contro il Genoa. Il prescelto è Igor Tudor, già in bianconero nello staff di Andrea Pirlo, e non Roberto Mancini come si era inizialmente ipotizzato. Il croato avrebbe già trovato un accordo fino a giugno con opzione di rinnovo per un anno solo in caso di accesso alla prossima Champions League.

Questa pista permetterebbe alla Juventus di non vincolarsi e di poter eventualmente mantenere libertà di manovra in estate senza impegni contrattuali pesanti. Tudor potrebbe già dirigere l’allenamento bianconero lunedì alla ripresa.