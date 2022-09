È notizia di oggi la decisione di Paul Pogba di sottoporsi a intervento di meniscectomia dopo aver inizialmente optato per la terapia conservativa. Intervistato da Sky Sport, l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha commentato così la scelta del centrocampista, rispondendo a una domanda sul possibile tempo perso dal calciatore: "Non c'è rabbia, in quel momento ha preso una decisione e c'era il 50% di possibilità di riuscita, non è andata bene ma oggi si è operato. Ora aspettiamo il rientro, speriamo di averlo prima di novembre, vedremo”, ha concluso il tecnico bianconero.