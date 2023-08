Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato così a DAZN dopo la vittoria ottenuta oggi sul campo dell'Udinese: "Dobbiamo migliorare la gestione della palla, che va fatta nella metà campo avversaria - ha esordito -. Faceva caldo e avevamo dei rientri da infortuni. Miretti ha fatto una bella partita, così come Weah. Inoltre, nella nostra metà campo la palla va giocata meglio”.

Avete voglia di rivalsa?

“Noi lo facciamo per noi stessi, stare fuori dalla Champions è una mancanza importante. Ci mancherà e non lo nego, nonostante tutti dicano che sia un vantaggio non giocare ogni 3 giorni. L’anno scorso la squadra era arrivata terza e avrebbe avuto il diritto di giocare in Champions. Dobbiamo vederla come opportunità, per lavorare e per migliorare i giocatori. Oggi abbiamo allentato troppo e dobbiamo gestire meglio vicino all’area”.

Sta nascendo una nuova Juve?

“Credo che vanno sfruttate al massimo le caratteristiche dei giocatori. Per mantenere il baricentro alto le punte devono correre molto e ci stiamo lavorando. Abbiamo vinto una partita, bisogna mantenere i piedi per terra e lavorare per migliorare. Per fare certe cose bisogna coprire bene gli spazi anche quando non riusciamo a dare pressione”.