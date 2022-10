Intervistato da Sky Sport dopo il ko contro il Maccabi Haifa, il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri prova a scuotere l'ambiente, confermando il ritiro almeno fino al derby: "È una gara difficile da spiegare, c'è solamente da fare silenzio perché non abbiamo fatto una buona prova dal punto di vista caratteriale. Bisogna uscire da questa situazione e stare zitti. Domani rientriamo e fino al derby rimaniamo alla Continassa, non è una questione tecnica o tattica manca cuore e passione. Giochiamo troppo singolarmente, dobbiamo tornare ad essere squadra".

Agnelli ha detto che bisogna vergognarsi.

"Ha ragione, è stato il peggior primo tempo. Ogni tanto serve andare in ritiro, abbiamo più tempo per lavorare e non è giusto fare queste prestazioni".

In questo periodo ha mai pensato alle dimissioni?

"No, una sfida quando diventa difficile è ancora più bella.. Dobbiamo uscirne con coraggio e con voglia".