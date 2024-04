Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, commenta così ai microfoni di Sportmediaset il match perso per 2-1 contro la Lazio che comunque non ha compromesso l'accesso in finale di Coppa Italia: "Per un anno e mezzo non abbiamo giocato, lo scorso anno la situazione non era idonea per noi. Quest'anno ci siamo ritrovati a combattere con l'Inter fino a fine gennaio e poi c'è stato questo crollo. A quel punto sono diventate partite importanti perché sei obbligato a vincere. Sappiamo che negli ultimi due mesi abbiamo fatto pochi punti".

E ancora: "Senza giri di parole un'eliminazione oggi avrebbe creato delle ripercussioni psicologiche sul campionato. Ora dobbiamo chiudere al meglio la stagione, i ragazzi sono stati dentro la partita e alla fine hanno portato a casa un risultato importante".