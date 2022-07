Alex Sandro , laterale brasiliano della Juventus , è intervenuto al canale Twitch bianconero per commentare l'amichevole vinta questa notte contro il Chivas .

"Sicuramente non siamo ancora al 100%, però si vede che la squadra è sulla giusta strada e in questi giorni abbiamo lavorato tantissimo - le sue parole -. Siamo ancora in fase di preparazione, ma sono sicuro che tra qualche giorno saremo perfettamente al 100%. Adesso nella nostra squadra ci sono tanti giocatori veloci e che devono quindi stare bene fisicamente. Se mettiamo tutti i giocatori nelle condizioni di stare bene fisicamente e mentalmente, perché la tecnica ce l'abbiamo, questa squadra può volare".