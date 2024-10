E' visibile sul volto di Federico Gatti l'amarezza per la mancata vittoria della Juve, acciuffata all'88esimo dal Cagliari grazie a un rigore trasformato da Razvan Marin: "Abbiamo perso due punti che ci avrebbero fatto lavorare con più serenità in queste due settimane - le parole del difensore bianconero a DAZN -. Ci aspetta una settimana durissima dopo la sosta (Lazio, Stoccarda e Inter le avversarie, ndr), sarebbe stato un passo in avanti. Questo ci vede servire per crescere, non possiamo commettere errori così, a partire da me. Dovevamo portarla a casa".