Notte fonda per la Juventus, che dopo il crollo in Champions contro il Benfica rimedia la sua prima sconfitta in campionato al Brianteo di Monza. Bianconeri in dieci dal 40' per il rosso estratto a Di Maria dopo una gomitata. Decide il match la rete al 74' di Gytkjaer su cross di Ciurria, che vale ai brianzoli la prima vittoria in campionato all'esordio in panchina del neo tecnico Palladino. Negli altri due match delle 15, tutto facile per Lazio e Fiorentina che si risollevano dopo le pesanti sconfitte in Europa: la squadra di Sarri strapazza la Cremonese al Dini per 4-0 grazie alla doppietta di Immobile e alle reti di Milinkovic-Savic e Pedro, i viola superano 2-0 il Verona al Franchi con le firme di Ikoné e Gonzalez.