Presente oggi all’evento organizzato dalla Juve, in collaborazione con le stiliste Swedish Girls, all’Adidas Originals Flagship Store di Milano, Andrea Cambiaso si è soffermato a parlare con i cronisti presenti, chiarendo anche il discorso legato agli obiettivi del club in questa stagione: "Il nostro obiettivo è sempre stato quello della qualificazione in Champions, lo scudetto era più un sogno. Adesso siamo concentrati su questo e dobbiamo raggiungerlo a tutti i costi", le sue parole riportate da Tuttomercatoweb.com.