Continuano i problemi per la Juventus e continuano in particolare i problemi per Dusan Vlahovic. L'attaccante serbo, dopo un Mondiale con più ombre che luci, sperava di tornare a disposizione di Allegri fin dalla prima partita di gennaio, ma così non sarà. L'ex Fiorentina sta ancora lavorando a parte e spera di risolvere al più presto la pubalgia che ormai lo assilla da mesi. Secondo la Gazzetta dello Sport, il serbo salterà certamente le prossime partite con Cremonese, Udinese e Napoli. L'obiettivo, ora, è di rivedere il campo contro il Monza il prossimo 19 gennaio.