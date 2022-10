Stop per Gleison Bremer. Dopo essere uscito per infortunio nel derby di sabato, oggi è arrivato il verdetto per il difensore brasiliano. "Gli esami diagnostici ai quali si è sottoposto Bremer questa mattina presso il J|Medical hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Saranno necessari circa 20 giorni per il suo completo recupero", si legge nel comunicato della Juventus.

La sua presenza, dunque, è a forte rischio per il match contro l'Inter in programma domenica 6 novembre.