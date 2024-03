"È una partita sicuramente molto difficile, perché è anomalo vedere il Napoli in questa posizione in classifica. Da loro le partite non finiscono mai e servirà una grande prestazione per vincere". Intervenuto in conferenza stampa, Massimiliano Allegri tiene alta la concentrazione della Juventus prima della trasferta di Napoli.

Dopo aver ribadito l'obiettivo Champions, il tecnico bianconero ci tiene a sottolineare anche l'importanza di arrivare alle spalle dell'Inter: "Noi faremo di tutto per arrivare secondi perché sarebbe un ottimo risultato e miglioreremmo la classifica dello scorso anno. Bisogna vivere il presente di domani contro il Napoli e poi la prossima settimana contro l'Atalanta. Noi dobbiamo arrivare in Champions per un crescita tecnica ed economica per la società".