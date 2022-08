In mattinata Weston McKennie è stato sottoposto ad accertamenti radiologici presso il J Medical. Come riferisce la Juventus in una nota ufficiale, gli esami "hanno evidenziato una lesione capsulare della spalla sinistra. Il calciatore inizierà l’iter riabilitativo e saranno necessarie tre settimane di lavoro differenziato". Marley Aké ha invece rimediato una "frattura composta del terzo distale del perone di destra e saranno necessari circa due mesi prima del suo completo recupero".