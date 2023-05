Qualificazione alla semifinale di Europa League a parte, è stato un mese nero per la Juve quella appena trascorso. I bianconeri hanno centrato appena una vittoria in campionato in cinque uscite, inoltre sono stati eliminati dalla Coppa Italia per mano dell'Inter: "Ad aprile è andata così, a febbraio e marzo abbiamo fatto tante vittorie - ha spiegato Massimiliano Allegri in conferenza stampa ripensando alle ultime settimane -. Ci sono questi momenti in una stagione, noi fino alla scorsa settimana eravamo dentro tutte le competizioni. Se arrivi ad aprile in tutte le competizioni, vuol dire che stai andando bene, poi alla Juventus andare bene vuol dire vincere.

Nello sport non vince sempre il solito, è impossibile sempre vincere come è impossibile sempre perdere. Visto che noi abbiamo perso diverse volte, domani abbiamo l'obiettivo di tornare alla vittoria visto che in campionato è un po' che non lo facciamo".