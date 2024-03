Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, evidenzia in conferenza il pari di Torino: "Da un lato persi perché la superiorità numerica è letale ma non l'abbiamo sfruttata, però dà valore alla vittoria di lunedì. Stiamo crescendo, siamo soddisfatti e ci portiamo via l'aspetto positivo che qui hanno vinto solo Lazio e Inter".