L'Empoli culla il sogno del blitz nel derby contro la Fiorentina: in vantaggio dopo pochi minuti grazie al gol di Nicolò Cambiaghi che approfitta di una grossa ingenuità della retroguardia viola, la squadra di Paolo Zanetti viene agganciata all'85esimo da un colpo di testa da zero metri di Arthur Cabral che riprende un pallone finito sulla traversa dopo un cross di Dodò. Empoli che comunque mantiene tre punti di vantaggio in classifica sulla squadra di Vincenzo Italiano .

Nel secondo match delle 15, secco due a zero della Lazio che rende amaro il debutto di Paulo Sousa sulla panchina della Salernitana. Decisiva una doppietta di Ciro Immobile che dopo un mese si sblocca in campionato, biancocelesti che hanno anche l'occasione per arrivare a +3 gettata via da Luis Alberto che sbaglia un penalty.