Se la vede decisamente brutta il Napoli al Castellani di Empoli, dove per oltre un tempo è in balia delle iniziative eccellenti della formazione di Roberto D'Aversa che trascinata da un ottimo Tino Anjorin mette alle corde i partenopei. La soluzione per Antonio Conte si chiama Giovanni Simeone: il figlio d'arte, appena entrato in campo, propizia l'azione culminata col contatto in area empolese tra Anjorin e Matteo Politano sanzionato da Rosario Abisso col calcio di rigore.

Dal dischetto si presenta Kvicha Kvaratskhelia che beffa Devis Vazquez spiazzandolo e regalando al Napoli tre punti sudati che valgono però la conferma del primato in classifica. Novanta minuti in campo per Sebastiano Esposito, che nel primo tempo ha una grande chance che però viene neutralizzata da Elia Caprile.