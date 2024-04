Il Napoli non va oltre il 2-2 contro il Frosinone in casa non riuscendo a dare continuità al successo di una settimana fa contro il Monza. La squadra di Francesco Calzona passa in vantaggio al 16' con Matteo Politano, respinge la minaccia dal dischetto di Matias Soulé alla mezzora con Alex Meret, che però in avvio di ripresa combina un pasticcio regalando in costruzione dal basso la palla a Walid Cheddira, lesto a punirlo per l'1-1. La reazione dei partenopei è rabbiosa e si traduce, dopo qualche attacco a vuoto, nel sorpasso firmato Victor Osimhen, rapace a correggere in rete un tiro-cross di Khvicha Kvaratskhelia al 63'. I ciociari, sotto per la seconda volta, non si danno per vinti e, anzi, acciuffano il pari dieci minuti piàù tardi, sempre con l'attaccante marocchino, che si inventa una traiettoria imparabile. Demba Seck avrebbe anche l'occasione del clamoroso 2-3, ma inspiegabilmente la cestina a un passo dalla linea di porta. Nel finale, i padroni di casa chiudono in dieci uomini, complice la doppia ammonizione rimediata da Mario Rui.