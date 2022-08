Dopo un'estate di grandi aspettative legate al mercato, il Monza paga lo scotto dello storico debutto in Serie A. Il Torino si impone per 2-1 nel secondo anticipo delle 20.45 di sabato di questa prima giornata di Serie A piegando i brianzoli a domicilio grazie ai gol di Aleksej Miranchuk e Antonio Sanabria. In pieno recupero, Dany Mota Carvalho firma la rete della bandiera per la squadra di Giovanni Stroppa.