Esame Bologna per il Monza, reduce dall'importante vittoria casalinga contro la Fiorentina. Salvatore Bocchetti, tecnico dei brianzoli, presenta il match in conferenza stampa ammettendo di aver visto la sfida di San Siro tra l'Inter e i rossoblu: "Sì, l’ho guardata. Non c’è bisogno di presentare il Bologna. Giocano il campionato e le coppe: è una squadra forte. Giocano in casa, col pubblico a loro favore, ma noi andiamo per fare la nostra gara. Oggi più che mai dobbiamo fare punti, dare dimostrazione di maturità e continuità. Castro e tanti altri giocatori di qualità ci metteranno in difficoltà, noi faremo la nostra gara, senza concedergli spazio. Concentrazione e cattiveria sono le parole chiave".