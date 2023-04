Nella ripresa, il portoghese fa bis con una splendida azione personale dopo palla recuperata da Sandro Tonali al 59esimo. L'azione rossonera non si ferma e al 67esimo arriva addirittura il gol del 4-0 firmato da Alexis Saelemakers dopo una clamorosa discesa libera tra le maglie di un'intontita difesa partenopea. Bambola pesante per il Napoli, che non scalfisce il primato in classifica ma non può non far riflettere. Il Milan, invece, dopo una partita pressoché perfetta va a quota 51 e scavalca l'Inter, il cui weekend horribilis si conclude nel peggiore dei modi con lo scivolamento al quarto posto in tandem con la Roma.