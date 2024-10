Il Milan vince una partita folle contro l'Udinese. Decide di misura la rete di Chukwueze. Azione rugbystica per i vantaggio: Okafor percorre il lato mancino, la difesa ospite è attratta e la circolazione è rapida per Pulisic e Chukwueze, che conclude in buca d'angolo col mancino. Nel secondo tempo è assedio dell'Udinese che vuole rimettere a posto i conti. Nel finale Kabasele mette dentro, ma il gol viene annullato per posizione di fuorigioco dopo un lungo consulto del VAR. Milan che ha giocato in dieci per l'espulsione di Reijnders nel primo tempo.