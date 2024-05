Dopo la salvezza centrata dal Cagliari nello scontro diretto del Mapei, il pomeriggio di Serie A presenta nel menù altre due sfide cruciali in zona retrocessione e mette in archivio un altro verdetto: il Sassuolo è in Serie B. Ad ufficializzare la retrocessione dei neroverdi sono la pesantissima vittoria del Frosinone (1-0 al Monza) e il pareggio dal dischetto tra Udinese a Empoli (1-1).

Il match del Bluenergy Stadium viene macchiato dal gol annullato a Maleh nella prima frazione, poi nel finale di gara è Niang a trasformare in oro il pesante calcio di rigore replicato allo stesso modo da Samardzic al 113': i toscani restano terzultimi a 33 punti, i friulani sono un gradino sopra in classifica a quota 34. Sono invece 35 i punti messi finora in tasca dal Frosinone, corsaro all'U-Power Stadium con il guizzo di Cheddira. Due risultati che danno uno scossone al fondo del classifica di Serie A e rinviano i discorsi all'ultima giornata.