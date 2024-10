Il gol preso dopo appena 26 secondi da Scott McTominay avrebbe potuto rappresentare per il Como un gancio al mento difficile da assorbire. E invece, i lariani disputano al Maradona un primo tempo eccezionale, sospinti dalla verve di Nico Paz che ha due grandi occasioni da rete e premiati dal gol dell'1-1 firmato da Gabriel Strefezza al 42esimo.

Ad inizio ripresa, però, arriva una sciocchezza doppia di Sergi Roberto che prima perde palla sul pressing di Mathias Olivera poi atterra lo stesso ex Getafe in area: rigore trasformato da Romelu Lukaku. Lukaku che poi all'83esimo lancia con un assist no look David Neres che a tu per tu con Emil Audero trafigge l'ex interista con un diagonale implacabile che vale il 3-1 definitivo per la formazione di Antonio Conte, che va alla sosta certa del primato solitario in classifica. Col pubblico dello stadio di Fuorigrotta che rispolvera il coro: "Napoli torna campione".