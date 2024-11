Finisce 2-2 il lunch match della 13esima giornata di Serie A tra Genoa e Cagliari, con l'esordio dell'ex nerazzurro Vieira sulla panchina dei liguri che si conclude con una beffa finale.

La partita si accende fin dai primi minuti: all'8' il rigore trasformato da Marin, quattro minuti dopo il pareggio di Frendrup con un blitz vincente in area. Nella ripresa tocca ancora al Grifone pungere con l'inserimento di Miretti intorno all'ora di gioco, ma i sardi non muoiono mai e la riprendono al 88'. E di nuovo dal dischetto: questa volta è Piccoli a spedire il pallone alle spalle di Leali per il definitivo pareggio che divide la posta in palio.