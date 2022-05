Il Bologna chiude col sorriso la stagione 2021-2022: la formazione di Sinisa Mihajlovic, che presentava nella formazione titolare due giovanissimi come Wisdom Amey e Antonio Raimondo, ha superato il Genoa che saluta malinconicamente la Serie A con un'altra sconfitta. Decisivo il gol segnato al 66esimo da Musa Barrow, che raccoglie un pallone rimpallato da Hernani e batte il portiere del Grifone Adrian Semper. Nel finale, debutto in Serie A anche per il portiere della Primavera felsinea Nicola Bagnolini.