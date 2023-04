Dopo l'uscita anzitempo nella gara contro il Feyenoord per un problema alla spalla, Tammy Abraham si è sottoposto oggi agli esami strumentali che hanno evidenziato una lussazione meno grave di quanto si pensasse. A riferirlo è Sky Sport che sottolinea l'assenza dell'ex Chelsea nella sfida contro l'Udinese, ma quasi sicuramente potrà rientrare per il match di ritorno contro gli olandesi, in programma per il prossimo giovedì. L'attaccante dunque non avrà problemi per la sfida contro l'Inter di inizi maggio.