Alvaro Morata può tornare in campo nel derby contro l'Inter, in programma alla quinta giornata di campionato. L'attaccante spagnolo - riferisce Sky Sport - è tornato ad allenarsi oggi con il resto del gruppo e può rientrare tra i convocati già per il match con il Venezia: un problema muscolare accusato dopo l'esordio contro il Torino l'aveva costretto a saltare la trasferta di Parma e anche quella di Roma con la Lazio.