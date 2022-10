Una gemma di Pasquale Mazzocchi permette alla Salernitana di mettersi alle spalle la giornata di San Siro con l'Inter e di festeggiare tre punti pesantissimi superando lo Spezia nella prima partita del sabato dell'undicesima giornata del campionato di Serie A, nel giorno del saluto al calcio giocato di Franck Ribéry. Dopo un primo tempo di grande difficoltà, ad inizio ripresa il terzino granata si inventa un lob spettacolare che non lascia scampo a Bartlomiej Dragowski e vale il successo per i campani. Che nei dieci minuti di recupero decretati a seguito di un problema tecnico occorso all'arbitro Daniele Chiffi hanno avuto almeno tre palle gol clamorose per il raddoppio. Ma arrivano comunque tre punti d'oro all'Arechi, che proiettano la Salernitana a 13 punti. Per la squadra di Luca Gotti è la sesta sconfitta in altrettante trasferte.