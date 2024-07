L’ex proprietario del Milan Yonghong Li nel mirino dei creditori. Come riportato da Bloomberg, infatti, una società legata all’uomo d’affari cinese che ha acquistato il club rossonero nel 2017 è stata citata in giudizio per debiti non pagati da un gruppo di società di investimento. In particolare, sono state presentate cinque richieste contro la Rossoneri Advance Co. Ltd., con sede nelle Isole Vergini Britanniche, riguardanti un totale di 187 milioni di dollari (circa 170 milioni di euro) di debiti dovuti e non pagati. I cinque querelanti chiedono il pagamento del debito, danni, interessi maturati e altre rivendicazioni.

La Rossoneri Advance è una delle società offshore che hanno fatto parte della catena di controllo attraverso cui Yonghong Li ha acquisito il club rossonero nell’aprile 2017, in una catena che passando dal Lussemburgo arrivava fino al Milan in Italia. L’imprenditore cinese, che per chiudere l’operazione di acquisto della società ha ricevuto un prestito dal fondo Elliott, nell’estate 2018 aveva perso il controllo del club dopo aver saltato una rata della struttura per ripagare il proprio debito verso il fondo guidato da Paul Singer.

I querelanti sono Long Teng Zhi Zhong Industry Investment Fund, Shen Zhou Long Yuan Industry Investment Fund Limited, Sheng Rong Stable Investment Fund Limited, Zhi Hua Stable Investment Fund Limited e Zhi Hua Cheng Rong Industry Investment Fund, secondo i documenti del tribunale di Hong Kong, tutti fondi che hanno sede nelle Isole Cayman.

Negli atti di citazione, i cinque fondi fanno riferimento a un accordo di sottoscrizione di obbligazioni datato febbraio 2017, due mesi prima che Li e altri investitori concludessero l’acquisto del club. Gli atti non forniscono dettagli sull’uso dei proventi delle obbligazioni, né se il prestito fosse collegato all’acquisizione.