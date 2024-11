Il rotondo 5-0 incassato in casa contro l'Inter ha spinto l'Hellas Verona ad andare in ritiro per cercare di dare una svolta alla stagione. Un aspetto che però non sembra preoccupare particolarmente Davide Nicola, avversario dei gialloblu domani con il suo Cagliari: "Il Verona è un’ottima squadra, hanno vinto gare importanti, poco importa se l’hanno preparata in ritiro - ha detto il tecnico dei rossoblu in conferenza stampa -. Noi abbiamo fatto un passo in avanti sul discorso della transizione a Genova, ma questo non basta. Avendo cinque giorni i ragazzi si sono messi subito sotto, adesso andiamo ad affrontare un avversario abile con capacità nel distendersi in avanti e compattarsi velocemente. È una gara difficile, ma la determinazione sarà l’elemento che ci permetterà di avere continuità di risultati".