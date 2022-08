La partita tra Verona e Napoli aprirà il cartello delle gare di Ferragosto della prima giornata del campionato di Serie A. Una partita che sarà inevitabilmente segnata dal ricordo di Claudio Garella, il portiere che vinse due scudetti con le due squadre scomparso venerdì scorso. E proprio in ricordo di Garellik, il club scaligero lancerà un'iniziativa speciale: quest'oggi, infatti, i portieri Lorenzo Montipò, Alessandro Berardi e Mattia Chiesa indosseranno una maglia che ricorda molto da vicino quella storica indossata da Garella nella stagione 1984-85, quella del tricolore, un monumento per i tifosi gialloblu. Il resto della squadra porterà la maglia con impressa all'interno la scritta 'Ciao Garellik'. Da domani queste maglie saranno messe all’asta per i progetti di Hellas Verona Foundation.