"La trattativa più difficile, ma per i tempi, è Gudmundsson: comincia a gennaio e finisce un mese dopo l'inizio del mercato". Parola di Daniele Pradè, protagonista in conferenza stampa dal Viola Park per analizzare le mosse del mercato della Fiorentina.

Il direttore sportivo viola si sofferma anche sulla situazione dell'islandese ex Genoa, corteggiato dall'Inter e al centro delle vicende extra-campo e il processo in Patria: "L'operazione è stata lunga anche per questo, siamo tutelati al 100%. Il calciatore rischia poco o nulla, ma l'operazione è in prestito con obbligo o diritto. Tutto è in base a quando esce la sentenza: se esce prima al 15 giugno sappiamo come operare, sennò comunque col Genoa abbiamo un ottimo rapporto e proveremo a ricreare questa operazione. Abbiamo studiato tutto. Gudmundsson è strasereno, spero ci dia la qualità che cercavamo".