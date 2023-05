Il Giudice sportivo, Gerardo Mastrandrea, ha punito il Napoli dopo la gara di ieri sera con l'Udinese comminando alla società di Aurelio De Laurentiis un'ammenda di 8mila euro "per avere suoi sostenitori lanciato sul terreno di giuoco un bengala, tre fumogeni e altri oggetti di varia natura; per avere, inoltre, lanciato nel recinto di giuoco due fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS".

Multa inferiore, pari a 2mila euro, pr la società friulana "per avere suoi sostenitori, al 6° del secondo tempo, intonato un coro offensivo nei confronti dell'allenatore della squadra avversaria".