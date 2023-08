Dopo Rafa Leao, anche il compagno di reparto Olivier Giroud si è presentato ai microfoni di Milan TV a margine dell'amichevole contro il Barcellona per commentare questo primo avvio stagionale ed esprimere le sue sensazioni per l'annata che sarà: "Le mie sensazioni sono buone, ma ero un po' stanco per questa partita. Il Barcellona ci ha fatto correre tanto. Possiamo ancora migliorare nel pressing, magari facendolo più compatti e più bassi per questo tipo di partite.

Ma lavoriamo. Abbiamo ancora un po' di tempo per prepararci ed essere ancora migliori. Per lo Scudetto ci sono 5-6 squadre, come l'anno scorso e due anni fa: Napoli, Inter, Juve, Lazio e Roma. Sarà difficile, ma siamo molto carichi".