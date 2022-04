Sconfitta dell'Inter a Bologna che ha portato una ventata di entusiasmo in casa Milan, ora con il destino in mano nella corsa allo scudetto. A parlarne è l'attaccante rossonero Olivier Giroud che ai microfoni di Sportmediaset non si nasconde: "Abbiamo tutto per vincere, non possiamo nasconderci ma siamo molto concentrati solo sulla gara di domenica. È stato importante che l'Inter abbia perso a Bologna, adesso il destino è nelle nostre mani".