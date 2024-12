Tegola per il Genoa che perde Mario Balotelli. L'attaccante ex Inter è stato colpito da un attacco influenzale e sarà dunque out nella sfida salvezza contro l'Empoli. Ne ha parlato in conferenza il tecnico Patrick Vieira: "Non sarà ad Empoli perché è influenzato - ha ammesso il francese -. Oggi è rimasto a casa. Mi spiace perché si stava allenando bene. Il messaggio per me è che tutti loro devono capire che fanno parte della squadra, è un periodo dove abbiamo bisogno di tutti. E’ un momento difficile, dobbiamo essere uniti e deve essere importante", ha concluso.