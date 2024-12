Il tecnico del Genoa Patrick Vieira è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match contro il Napoli: “Sabato giocheranno contro una squadra che cercherà di vincere il campionato. Quando vedi la squadra e l’allenatore che hanno, loro giocano per vincere il campionato. Sarà una partita difficile ma noi abbiamo fatto una bella settimana di lavoro e saremo pronti per questa sfida".

Due parole su Mario Balotelli, il protagonista forse più atteso in casa rossoblu: "Ha avuto un po’ di febbre, non si è allenato due giorni fa ma ha fatto gli ultimi due giorni e sarà disponibile”, ha concluso.