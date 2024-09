Genoa-Juventus, match in programma sabato alle ore 18 al Ferraris, "potrebbe non vedere la presenza dei tifosi bianconeri" o essere addirittura giocata a porte chiuse. È questo quando rende noto l'ANSA in un lancio d'agenzia: la decisione verrà presa nelle prossime ore, probabilmente già in serata, dall'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive. "La proposta è stata fatta alla luce dei tafferugli avvenuti ieri nelle strade vicine allo stadio poco prima e dopo il derby Genoa-Sampdoria di Coppa Italia", conclude l'agenzia di stampa.