Il tecnico del Genoa Alberto Gilardino ha parlato così microfoni di DAZN dopo il successo con l'Udinese, proiettandosi anche verso la sfida contro l'Inter: "Sono felice per la prestazione, l'atteggiamento della squadra e sapevamo che non era una partita così semplice perché l'Udinese è una squadra strutturata. Abbiamo avuto la pazienza, la calma di riuscire a creare i presupposti per fargli male. Nella prima parte sembrava che stavamo addormentando la sfida ma stavamo scardinando la loro difesa, abbiamo preso parecchi calci d'angolo e poi l'abbiamo sbloccata. Abbiamo fatto una buona gara, abbiamo anche avuto il coraggio di andare a fare il secondo e per poco non facevamo anche il terzo".

Retegui è la candidatura più credibile per la Nazionale?

"Se in queste condizioni fisiche e mentali è un giocatore forte, ha un margine di miglioramento importante. Vive da vero bomber l'area di rigore, ha margini di miglioramento nella manovra, nel primo passaggio ma dentro l'area di rigore sente la porta e deve solo continuare a lavorare ed avere fame di migliorarsi. Da qui alla fine deve essere un crescendo per lui".

Lo scorso anno la salvezza è arrivata a 31 punti, voi ne avete 33.

"Ho detto ieri che ci servono 42 punti, dobbiamo fare uno step superiore e dobbiamo pensare a lavorare perché adesso arrivano partite come Inter, Monza e Juventus. Festeggiamo dopo questa vittoria, gli lascio qualche giorno libero però dobbiamo tenere sempre la mentalità alta e la voglia di superare ogni tipo di situazione con la perseveranza".