"La Coppa Italia rimane un obiettivo della stagione, anche per la formula stessa con cui è costruita". Parola di Gian Piero Gasperini, raggiunto da SportMediaset per presentare la gara di domani contro il Cesena: "C'è l'opportunità di arrivare subito in alto e di giocarci la possibilità di andare in semifinale e in finale. Sicuramente è un obiettivo", ammette il tecnico dell'Atalanta.

Gasp si esprime poi anche sugli altri obiettivi stagionali visto l'attuale primo posto in classifica: "Non è che se uno parla di Scudetto è più forte o si sente più forte, noi continuiamo a cercare di giocare le nostre partite e di fare il massimo. Non sono discorsi che portano a fare qualcosa in più. Ci sono tante squadre che lottano in pochissimi punti: noi ci siamo trovati molto in alto, abbiamo fatto una serie di vittorie notevoli, ma siamo alla 16esima giornata. Parlare di Scudetto in questo momento con così tante squadre coinvolte non aggiunge niente".