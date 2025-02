Dopo il Milan, anche l'Atalanta cade contro il Bruges e saluta la Champions League. A margine del brutto ko di Bergamo, l'allenatore degli orobici, Gian Piero Gasperini ha espresso le sue considerazioni per la prestazione fatta dai suoi a Sky Sport: "Sono state due partite abbastanza strane, la Champions è la competizione degli episodi. Anche stasera abbiamo preso gol subito. Abbiamo avuto tante occasioni, loro hanno sfruttato tutto benissimo e al massimo. Finire il primo tempo 3-0 non ci stava proprio, la squadra ha giocato con dignità a parte l’episodio di Toloi che mi dispiace tantissimo. Il risultato finale è eccessivo. L’eliminazione ci sta tutta, a noi rimane un po’ di rammarico".

Poi sull'ultimo periodo ha aggiunto:

"Abbiamo avuto un periodo straordinario, coinciso con l’esplosione in termini di gol di Retegui e lo stato di grazia di De Ketelaere e Lookman. Nell’ultimo mese c’è stato un po’ di calo, non siamo riusciti ad avere continuità ma questo può essere abbastanza normale. In questo momento Maldini è fuori, non abbiamo attaccanti di ruolo e ci adattiamo con Brescianini e Samardzic che hanno caratteristiche diverse. Le prestazioni sono state molto buone, ma quello che valorizza è l’attacco. Stiamo facendo fatica, ma se non avremo altri infortuni questa squadra è destinata a fare un buon finale di campionato".