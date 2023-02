Incredibile occasione persa per la Sampdoria che va a un passo dalla vittoria sul campo del Monza, ma si fa ingenuamente rimontare a partita quasi finita. A questo punto la salvezza sembra davvero un miraggio per i blucerchiati. Gabbiadini al 12’ aveva portato in vantaggio la formazione di Dejan Stankovic, poi Petagna firma il pareggio al 32’. Al 58’ è ancora Gabbiadini a siglare la doppietta personale. Sembra finita, ma al 97’ Murru cintura Petagna e l’arbitro assegna un calcio di rigore ai brianzoli.