"Stiamo creando delle intenzioni forti nella squadra sia a livello offensivo che difensivo. Penso che nelle prossime partite potremo iniziare a vedere qualcosa, ma non voglio entrare nei dettagli". Parola di Paulo Fonseca che, alla vigilia dell'amichevole contro il Manchester City, non si nasconde dietro a un dito e al contrario lancia proclami di grandezza per la stagione che verrà con il suo Milan.

"Quello che prometto è che sono sicuro al 100% che accadrà che il Milan sarà una squadra offensiva, una squadra che domina le partite, una squadra che recupera velocemente la palla. Questo è ciò che mi sento di promettere. Prometto anche di rendere orgogliosi i nostri tifosi e credo che questo accadrà molto presto" ha detto in conferenza stampa.