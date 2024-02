Finiscono con due pareggi le due partite delle 15.00 della 25esima giornata di Serie A. Finisce 1-1 sia a Empoli, il match tra gli azzurri e la Fiorentina, che a Udine tra Udinese e Cagliari.

Dopo il ko contro il Bologna, valido per il recupero della 21esima giornata, rimedia solo un pari ladi Italiano che dopo essere passata in vantaggio con Beltran al 29esimo, si fa riprendere da Niang che dal dischetto rimette in pari il match. Non si va oltre al Castellani died è un punto a testa nel derby toscano.

Stesso risultato anche al Bluenergy Stadium tra Udinese e Cagliari dove a sbloccare il match è Zemura nel primo quarto d’ora. Vantaggio dei padroni di casa che Gaeatano ‘annulla’ al 44esimo, quando su assist di Augello infila alle spalle di Okoye la rete dell’1-1 che chiude il cerchio della partita.