Guai in vista per Albert Gudmundsson, trequartista della Fiorentina a lungo seguito anche dall'Inter. Il calciatore potrebbe pagare a caro prezzo, persino con una squalifica in campionato, il suo post social contro la Sampdoria prima del derby con il Genoa, squadra per la quale ha giocato fino allo scorso anno. L’islandese è ancora un cuore Grifone ma ha esagerato su Instagram, dove per irridere gli avversari blucerchiati ha pubblicato una foto con un cassonetto sul quale era scritto “Doria me**a” con una bomboletta spray.

Come riporta il Corriere dello Sport, la Procura della Figc guidata da Giuseppe Chiné ha aperto un’indagine con l’accusa di condotta leale e antisportiva (articolo 4 del Codice di Giustizia Sportiva. L’attaccante viola, a questo punto, riceverà presto l’avvio di conclusione indagini e sarà deferito, a meno di un accordo sul patteggiamento. Nelle scorse ore, il club ligure aveva chiesto alla società toscana di far rimuovere il post al giocatore.